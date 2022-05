Roggenburg

06:30 Uhr

Pferdesportverein Roggenburg plant einen Grünen Stall mit Lehrpfad

Nicht nur Pferde, auch Ziegen leben in dem Stall. Vereinsvorsitzende Tamara Spreng stellt die Tiere vor.

Plus In der Coronapandemie entstand beim Pferdesportverein Roggenburg die Idee zum "Grünen Stall". Inzwischen ist schon ein Bagger angerückt. So wird das Projekt aussehen.

Von Angela Häusler

Eine Reptilienburg finden, ein Schneckenmuseum betrachten oder erfahren, dass schon ein Pferdeapfel ein eigenes kleines Ökosystem bildet – solche Entdeckungen machen Spaziergänger in Zukunft auf dem Gelände des PSV Roggenburg: Der Pferdesportverein baut gerade einen Lehrpfad, der großen und kleinen Besuchern vom kommenden Jahr an die Natur näherbringen soll. Auch ressourcenschonende Energiegewinnung gehört zum Projekt „Unser Weg zum Grünen Stall“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .