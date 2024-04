Senden

15:02 Uhr

Die Paldauer sorgen für Riesenstimmung in Senden

Die Paldauer begeisterten rund 300 Besucherinnen und Besucher bei der dreistündigen Partyshow in Senden.

Die Schlagerband aus der Steiermark war schon oft in Senden und genießt dort fast so etwas wie Heimrecht. Von den ersten Takten an gehen die Fans voll mit.

Eines schon mal vorweg: In einem Punkt kann sich die erfolgreiche österreichische Schlagerband „Die Paldauer“ sicher sein: Weder Regierungen noch Unternehmen, Behörden, Vereine oder kirchlichen Einrichtungen ist es bisher gelungen, die oft geforderte „Frauen-Quote“ so mühelos zu übertreffen wie die Paldauer mit ihrer Fangemeinschaft. So waren es denn die weiblichen Fans beim Konzert im Sendener Bürgerhaus, die es schon bei den ersten Klängen der stimmungsvollen Schlager mit viel Liebe und Herzblut nicht lange auf den Sitzen hielt. Der Ehre halber sei erwähnt, dass sich auch die Begleiter zügig erhoben. Die Paldauer genießen die familiäre Atmosphäre in Senden „Wir haben nicht mitgezählt, wie oft wir schon hier in Senden waren, aber es ist immer schön, in familiäre Atmosphäre mit euch zu feiern“, begrüßte Bandleader Franz Griesbacher die Gäste. Vom ersten Takt an war klar, dass die gesamte Show mit einer Mischung aus den bekannten und erfolgreichsten Songs der sechs Musiker aus der Steiermark genau nach dem Geschmack der knapp 300 Besucherinnen und Besucher zusammengestellt war. Dabei ergänzten sich die „Schmusesongs ohne Haltbarkeitsdatum“ mit Keyboarder und Leadsänger Renato Wohllaib und Titel wie „Sandy River“, „So lang du weinst um mich“ oder „Amore Romantica“ hervorragend. Perfekt garniert wurden sie von den Solisten auf Trompete (Harry Muster) und Saxophon (Erwin Pfündner). Das Stimmungsfinale krönt die Show der Paladauer Dass die aktuelle Besetzung vor rund 40 Jahren mit Didi Ganshofer einen hervorragenden Sänger dazugewinnen konnte, bewies dieser bei der Filmmelodie "Dr. Schiwago". Nach einem ihrer größten Hits, „Tanz mit mir Corina“, wurden in der Pause die Wünsche der Fans nach Autogrammen und Selfies gerne und geduldig erfüllt. Mit „Urlaubsstimmung vom Feinsten“ ging danach die musikalische Reise über Griechenland, Spanien und Bella Italia mit den dazugehörigen Hits zurück zum ehemaligen Hitparaden-Dauerbrenner „Düsseldorfer Girl“, ehe mit dem legendären Stimmungsfinale eine über dreistündige Show gekrönt wurde.

