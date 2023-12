Ein Auto verletzt einen Fußgänger in Senden leicht

Ein 47-jähriger Autofahrer fährt einen Fußgänger auf einem Fußgängerüberweg in Senden an und verletzt ihn leicht.

Am späten Donnerstagvormittag ist ein Fußgänger auf einem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße in Senden angefahren und dabei leicht verletzt worden.

Der verletzte Fußgänger in Senden wurde im Krankenhaus weiter untersucht

Schuld war nach Angaben der Polizei ein 47-jähriger Autofahrer. Der Fußgänger wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)