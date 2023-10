Gewinnspiel: Krimiautor Michael Kobr stellt neuen Krimi vor

Küste statt Allgäu: Michael Kobr lässt seinen ersten Solokrimi auf Bornholm spielen. Er stellt das Buch in Senden vor, wir verlosen Tickets für die Lesung im Bürgerhaus.

Mit Kommissar Kluftinger feierte das Autorenduo Klüpfl und Kobr deutschlandweit Erfolge. Nun legt Michael Kobr mit "Sonne über Gudhjem" seinen ersten Solokrimi vor, den er am Donnerstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr im Sendener Bürgerhaus vorstellt.

Darum geht es: Die beschauliche dänische Urlaubsinsel Bornholm scheint der ideale Platz, um das Leben ein wenig ruhiger angehen zu lassen, denkt sich der hoch-dekorierte Kriminalpolizist Lennart Ipsen, als er - frisch geschieden - bei der überschaubaren Insel-Kripo anheuert. Doch statt Angelfahrten und Joggen am Strand wartet gleich sein erster Mordfall auf ihn. Schweinebauer Kristensen wird tot in der eigenen Räucherkammer aufgefunden. Schnell wird klar, dass Kristensen ein unangenehmer Zeitgenosse war, mit dem viele eine Rechnung offen hatten. Und dass eine Mordermittlung auch auf Dänemarks Sonneninsel so manche Schattenseite ans Licht zu bringen vermag...

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Michael Kobr ist einer der erfolgreichsten deutschen Bestsellerautoren der letzten Jahre: Er wurde in Kempten geboren, studierte in Erlangen Germanistik und Romanistik und arbeitete als Realschullehrer. 2003 veröffentlichte er zusammen mit Volker Klüpfel den ersten Fall für den Allgäuer Kommissar Kluftinger, "Milchgeld". Nun kommt Kobr mit seinem ersten Solokrimi nach Senden. Karten für die Lesung im Bürgerhaus gibt es im Vorverkauf bei der Bücherwelt Senden und mit etwas Glück auch in unserem Gewinnspiel. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Krimi" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Freitag, 6. Oktober, 12 Uhr.

