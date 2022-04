Senden

18:30 Uhr

Kampfsportler mit 80 Jahren: Taekwondo hält Helmut Lechner fit

Plus Helmut Lechner gründete in Senden eine der ersten Taekwondo-Schulen Deutschlands. Er betreibt den Sport seit mehr als fünf Jahrzehnten. Was Taekwondo für ihn so besonders macht.

Von Angela Häusler

80 Jahre und voller Tatendrang: Zweimal pro Woche trainiert Helmut Lechner bis heute Mitglieder seiner selbst gegründeten Kampfsportschule in Senden. Schon seit 1964 ist er aktiver Kampfsportler und damit ein Taekwondo-Pionier in Deutschland. Dutzenden von Schülern und Schülerinnen hat Lechner in den letzten Jahrzehnten als Trainer diese asiatische Kampfkunst nahegebracht. Taekwondo und Helmut Lechner - eine sportliche Erfolgsgeschichte

