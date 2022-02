Senden

Kita geht an den Start: Jetzt geht es los im neuen Kindergarten in Senden

Leiterin Michaela Angerer in einem der frisch eingerichteten Gruppenräume der neuen Kita St. Lucia. Am 1. März geht es dort los.

Plus Die Kindertagesstätte St. Lucia ist endlich fertig. Die ersten Kinder ziehen ein, Leiterin Michaela Angerer spricht über das Konzept der neuen Einrichtung.

Von Angela Häusler

"Wir haben immer noch viel zu tun", sagt Michaela Angerer, die Leiterin der neuen Kindertagesstätte St. Lucia, kurz vor dem Betriebsstart an diesem Dienstag, dem 1. März. Nur ein Teil der Kinder wird an diesem Tag in den Gruppenräumen spielen, denn sie sollen sich nach und nach eingewöhnen.

