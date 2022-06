Sieben Menschen werden bei Brand in Sendener Mehrfamilienhaus verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Senden sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Bewohner mussten mit der Drehleiter evakuiert werden.

Am frühen Samstagabend kurz nach 18:00 Uhr brach ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Senden aus. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Obwohl die Rettungskräfte schnell vor Ort waren, brannte die Wohnung beinahe komplett aus. Allerdings konnte ein Übergreifen des Brandes auf die anderen Wohnungen verhindert werden.

15 Bilder Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleiter Foto: Alexander Kaya

Der Sachschaden, den das Feuer verursacht hat, schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro. Glücklicherweise befand sich die Bewohnerin zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Erste Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Weißenhorn sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm soll die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernehmen. Erste Angaben vom Samstag, dass es sich hierbei um eine Asylbewerberunterkunft handelte, bestätigten sich nicht.

Durch den Brand wurden insgesamt sieben Bewohner des Anwesens leicht verletzt, eine Person musste sich stationär im Krankenhaus behandeln lassen. Bei dem Brand waren die Freiwilligen Feuerwehren Wullenstetten und Senden sowie Kräfte der Rettungsdienste ASB und BRK im Einsatz. (AZ)

