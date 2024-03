Senden

15:06 Uhr

Spiel, Sport und viel Spaß: Beeindruckende Auftritte bei Gala in Senden

Mit Akrobatik und Tanzeinlagen haben viele Kinder- und Jugendsportgruppen das Publikum bei der Sportgala in Senden begeistert.

Plus Zum 40-jährigen Bestehen des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein zeigen Kinder und Jugendliche, wie viel Spaß Bewegung machen kann und liefern eine tolle Show ab.

Von Dagmar Hub

Handball, Basketball, Geräteturnen und Bundesjugendspiele: Das ist nicht alles – Sport ist viel mehr. Bewegung, Artistik, Tanz – und ganz viel Spaß. Das zeigten Schülerinnen und Schüler aus vielen Schulklassen und Vereinen des Landkreises bei einer großen Sportgala zum 40. Geburtstag des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein (AKS). Auch AKS-Gründungsmitglieder und viele Vertreter der Politik kamen ins voll besetzte Sendener Bürgerhaus.

Gastgeberin Claudia Schäfer-Rudolf war stolz, dass die fast dreistündige von Harry Kist moderierte Großveranstaltung im Sendener Bürgerhaus stattfand. Doch trotz all des erwachsenen Besuches von Staatlichen Schulamt, aus den Rathäusern und Schulen im Landkreis, vom Sponsor Sparkasse und der neuen Landrätin Eva Treu samt Vorgänger Thorsten Freudenberger, die nebeneinander saßen, trotz vieler lobender Worte zur Bedeutung des Sports in Schule und Verein: Im Mittelpunkt der Gala standen die aufgeregten und quirligen Kinder und Jugendlichen, die an diesem Abend ihr Publikum selbstbewusst mit ihrem Können begeisterten und die zeigten, wie kreativ engagierte Lehrkräfte Sport und Bewegung vermitteln können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen