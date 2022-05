Unterwegs mit den "Kitz-Rettern": Drohne soll gefährdete Tiere im Feld finden

Plus Rehkitze vor dem Mähtod retten – das ist das Ziel von Jägern und Landwirten aus Senden, die seit mehreren Wochen regelmäßig Felder mit Drohnenflügen kontrollieren.

Bisher haben sie schon acht Tierbabys in Sicherheit gebracht, bevor die großen Mähmaschinen über die Felder rollten. Ein orangeroter Multikopter mit Wärmebildkamera ist es, die dem niedlichen Tiernachwuchs das Leben rettet. Zu Demonstrationszwecken schickt Jagdpächter Florian Schauer das von der Stadt Senden angeschaffte Fluggerät heute mal nachmittags in die Luft: Auf 45 Metern Höhe erfolgt die Suche nach etwaigen Wärmequellen auf einem Feld nahe Freudenegg. Damit die Suche möglichst effektiv funktioniert, werden die Grünflächen normalerweise zwischen vier und fünf Uhr morgens abgesucht – dann nämlich sind Felder und Wiesen noch kühl, sodass sich dort befindliche Tiere recht gut von der Umgebung abheben.