Senden-Witzighausen

vor 17 Min.

Zum Welttag des Buches: Postbote verschenkt Bücher in Witzighausen

Plus Mit dem Welttag des Buches will die Unesco die Lust am Lesen entfachen. In Witzighausen hat Postbote Andreas Bischof nicht nur seine üblichen Briefe und Pakete im Gepäck.

Von Angela Häusler

Briefe und Pakete türmen sich täglich im Postauto von Andreas Bischof: Seit 30 Jahren ist er für die Zustellung der Post im Sendener Ortsteil Witzighausen zuständig. Anlässlich des Welttags des Buches war er am Montag aber auch in Sachen Lesen unterwegs: Treuen Kunden schenkte er auf seiner Tour neuen Lesestoff.

