So feiert Neu-Ulm am Samstag das Stadtfest

Drei Plätze, ein Fest: Nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause wird in der Neu-Ulmer Innenstadt am Samstag, 4. Juni, wieder gefeiert. Das ist geboten.

Die bislang letzte große Feier in Neu-Ulm ist drei Jahre her und in guter Erinnerung. Zum 150. Stadtjubiläum, als Corona noch ein Fremdwort war, trat unter anderem die berühmte Band Rednex auf ("Cotton-Eye-Joe"). Im Jahr 2022 fehlt die Prominenz, doch viel los sein wird in der Innenstadt dennoch.

Die gesamte Innenstadt wird laut einer Mitteilung der Stadt Neu-Ulm zur "Party-Meile". Los geht's auf dem Rathausplatz um 11 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich und einem Weißwurstfrühstück.

Im Jubiläumsjahr 2019 gab es statt des Stadtfestes die "Neu-Ulmer Feiertage". In den vergangenen zwei Jahren hat die Corona-Pandemie der Stadt Neu-Ulm einen Strich durch ihre Stadtfest-Planungen gemacht. Nach drei Jahren Pause startet die Verwaltung jetzt also gemeinsam mit den Vereinen der Stadt, externen Anbietern und Radio 7 als Medienpartner wieder durch und organisiert das nunmehr 40. Neu-Ulmer Stadtfest. Ein "reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot" garantieren die örtlichen Vereine und die Brauerei Gold Ochsen. Rund um den Rathausplatz sowie entlang der Ludwigstraße und der Augsburger Straße bis hin zum Petrusplatz werden kulinarische Schmankerl von deftig bis süß angeboten.

Musikalische Darbietungen gibt es auf drei Plätzen in der Innenstadt: auf dem Rathausplatz, dem Petrusplatz und dem Johannesplatz.

Das ist auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz geboten

Auf dem Rathausplatz ist am Samstagmorgen um 11 Uhr Fassanstich. Erstmals wird Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger das erste Fass Bier anstechen und das Stadtfest somit eröffnen. Es spielt die Neu-Ulmer Stadtkapelle auf. Für die kleinen Gäste gibt es von 11 Uhr bis 18 Uhr auf der Augsburger Straße wieder eine große Spielstraße von der Freiwilligen Feuerwehr.

Ab 14 Uhr unterhält auf dem Rathausplatz der Musikverein Steinheim und ab 18.30 Uhr spielt die Band "Die Naturtrüben" mit einem Mix aus Rock, Blues und Partyhits auf. Im Anschluss sorgt ab 20.30 Uhr die schwäbische Partyband "Schnokastich" für gute Stimmung. Hinweis der Neu-Ulmer Stadtverwaltung: "Das Tanzen auf den Tischen ist hierbei natürlich erlaubt!"

Auf dem Petrusplatz steigt eine Party mit Radio 7

Petrusplatz Neben dem Abendprogramm auf dem Rathausplatz ist Radio 7 für die Programmgestaltung auf dem Petrus- und Johannesplatz verantwortlich. Auf dem Petrusplatz spielt in diesem Jahr mit The Night Life Band eine der bekanntesten Partybands aus ganz Süddeutschland. Los geht es um 18.30 Uhr. Unterstützt wird die Band durch Radio-7-Moderator Frank Januschke sowie Radio-7-DJ Christof Wobst.

Auf dem Johannesplatz dominieren DJs

Johannesplatz Auf der dritten Veranstaltungsbühne, der Bühne auf dem Johannesplatz, präsentiert Radio 7 die Mixshow. Die Show gehört zu den meistgehörten Radio Clubformaten in ganz Süddeutschland. DJ Chris Montana bringt die größten Hits rund um den Globus auf die Bühne. Programmbeginn ist um 20 Uhr.

Zapfenstreich ist auf dem Rathausplatz um Mitternacht, auf dem Petrus- und Johannesplatz um 0.30 Uhr.

So sieht es mit den Verkehrsregelungen während des Stadtfestes in Neu-Ulm aus