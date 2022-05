Thalfingen

Franz Meckl bringt die Poesie des Alltäglichen zum Vorschein

Franz Meckl in seiner Ausstellung.

Plus Auf den Bildern von Franz Meckl hört man fast das Papier rascheln, so realistisch sind seine Gemälde. Aktuell sind sie in der Thalfinger Galerie auf der Insel zu sehen.

Von Dagmar Hub

Eingewickelte Bonbons, Apfeltüten oder Papier-Einkaufstaschen: Eigentlich klingt das eher alltäglich-banal, und deshalb heißt Franz Meckls Ausstellung, die er in der Thalfinger Galerie auf der Insel zeigt, auch „Die Poesie des Alltäglichen“. Meckl, der bis zu seiner Pensionierung am Pfuhler Bertha-von-Suttner-Gymnasium Kunst unterrichtete, reizen im Ruhestand malerische Herausforderungen.

