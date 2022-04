Antikmarkt in Ulm lockt viele Menschen

Der Antikmarkt in der Ulmer Innenstadt war für Sammler eine gute Gelegenheit einzukaufen und für Bummler eine Möglichkeit nostalgisch in die Vergangenheit zu schauen.

Porzellangeschirr, Schallplatten, Bücher, Besteck, Gemälde oder alte Möbel – auf dem Ulmer Antikmarkt lockte am Karsamstag ein buntes Sammelsurium aus gepflegten antiquarischen Stücken Hunderte von Besuchern an. Rund 60 Stände waren am südlichen Münsterplatz, Judenhof, Kramgasse und Schuhausplatz aufgebaut. Trotz des kühlen Wetters nahmen sich die Fans liebevoll erhaltener Utensilien Zeit zum Schauen und Feilschen.

