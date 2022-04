Auftritt in Ulm: So sieht Kabarettist Dieter Nuhr die Welt

Ob Gendern oder Grüne: In bekannter Manier teilt Dieter Nuhr in Ulm gegen alles und jeden aus, dass es dem Durchschnittskonservativen den Wutschweiß auf die Stirn treibt.

Mit seinen 61 Lebensjahren hat sich Dieter Nuhr den Titel "großer weißer Mann" erarbeitet. Doch offenbar hat der Kabarettist und Komiker nach drei Jahrzehnten auf der Bühne seinen Kampfgeist verloren. Im aktuellen Programm "Kein Scherz" zeigt sich der Nuhr im CCU vor rund 800 Besuchern fast schon resigniert, wenn es um die brennenden Themen der Gegenwart geht. Bereits in der Vergangenheit hätte man geglaubt, dass das Ende der Menschheit durch Dieselskandal, Aids oder multiresistente Bakterien bevorstünde: Das sei heute alles wieder vergessen, weil sich der Deutsche nur auf einen Weltuntergang konzentrieren könne, meinte Nuhr.

Die Deutschen allein verhindern den Klimawandel nicht

Die Verhinderung der Klimakatastrophe sei für Deutschland allein ein "bisschen viel". "Die Grünen müssen lernen, dass sie mit der Bundestagswahl nicht die Weltherrschaft erlangt haben", erklärte Nuhr weiter und erklärte, dass in China derzeit dreimal mehr Kohlekraftwerke gebaut würden, als in der Bundesrepublik aktuell in Betrieb seien. "Wenn es dem Chinesen zu warm wird, dreht er einfach die Klimaanlage höher, da kann die Grünen-Vorsitzende noch so empört mit ihren Turnschuhen aufstampfen, die in Taiwan hergestellt wurden." Er sei sich zwar der Bedeutung der globalen Erderwärmung bewusst, beteuerte Nuhr wiederholt und gab dennoch Entwarnung, weil rund doppelt so viele Menschen erfrieren als am Hitzetod sterben würden.

Ein bisschen Religionskritik ist auch mit dabei: Er würde nicht an das Konzept des US-Präsidenten glauben, der beim Klimagipfel in Glasgow sagte "God save the Earth", meint Nuhr. Schließlich hätte Gott auch das Aussterben der Dinosaurier, den 30-jährigen Krieg und die Leggings in Größe 52 nicht verhindern können.

Kabarettist in Ulm: Vom Gendern hält Dieter Nuhr nichts

Wenig Verständnis brachte Nuhr auch für die Genderdebatte auf. Ob ein Klempner schwul, divers oder heterosexuell ist, sei ihm egal: "Wenn er pünktlich kommt, wäre es schon schön", sagte der Kabarettist. "Das Wort Lehrer kommt vom Verb lehren und in Deutsch wird ein Hauptwort daraus, indem man die Infinitivendung weglässt und die Endung 'er' anhängt." Damit sei die lehrende Person gemeint. "Erst wenn man die Endung 'in' anhängt, wird aus dem geschlechtsneutralen Begriff eine Frau", erklärte Nuhr und führte weiter aus, dass es also für weibliche Lehrpersonen ein eigenes Wort gäbe, für männliche jedoch nicht. "Das ist eine Benachteiligung für uns Männer, mit der ich sehr gut leben kann." Auch wenn er für Gleichberechtigung von Frauen, Männern und allen Menschen, die sich dort nicht einordnen können sei, bleibe die Sprache ein Kulturgut.

Der bekannte Kabarettist hat sein aktuelles Programm im Congress Centrum Ulm präsentiert. Hier ein älter Auftritt von ihm im Fernsehen.

Als bekennender Pazifist gestand Nuhr, dass ihm das "naive Friedensgepinsel" auf die Nerven ginge. "Schon im Kindergarten hat sich herausgestellt, dass das Kind das Eimerchen bekommt, das dem Anderen das Schäufelchen auf die Fresse haut." Im Maßstab der Politik würde das bedeuten, dass die Bundeswehr gar kein Schäufelchen hätte. "Unsere Sturmgewehre schießen nicht einmal bei Wind und Wladimir Putin wird beim Anblick der Gorch Fock nicht zusammenzucken."

Lesen Sie dazu auch

Deutschland sei durch Vorschriften, Gefahrenhinweise und Verordnungen zum Land des virtuellen Verhinderns geworden, erklärte Nuhr. "Wer früher so blöd war, eine Decke über eine Nachttischlampe zu legen, die dann gebrannt hat, ist daran gestorben – das war auch nicht schlecht." Rund zwei Stunden dauerte der Rundumschlag gegen Gendergerechtigkeit, Klimaschutz und Friedensbewegung. Nuhr dürfte damit den Nerv der gequälten Volksseele getroffen haben – auch wenn er dabei allzu oft der Versuchung erlag, mit einfachen Erklärungen die komplexen Zusammenhänge des Zeitgeschehens ins Lächerliche zu ziehen.