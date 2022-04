Aus dem Stadthaus Ulm wird das "Klanghaus"

Das Festival für Neue Musik holt einiges nach, das wegen der Pandemie ausgefallen ist. Und es gibt auch zwei Uraufführungen.

Eigentlich hätte es den neuen Namen für das Festival "Neue Musik im Stadthaus" schon viel früher geben sollen, mit dem Programm des Jahres 2020. Aufgrund der Pandemie aber musste Programm zunächst verschoben werden und dann ausfallen. Jetzt startet die Neue Musik in Ulm wieder - am 21. April unter dem Namen "Klanghaus": Ein Name, der die Klänge der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute ganz unmittelbar mit dem Stadthaus in Verbindung bringt.

Ein Festival mit zwei Uraufführungen

2020 hätte das Neue Musik-Festival unter dem Motto des Monte Verità stehen sollen, jenes Berges im Tessin, der am Anfang des 20. Jahrhunderts ein Magnet war für Progressive und Weltverbesserer. Teile des damals geplanten Programmes verwendet der künstlerische Leiter Jürgen Grözinger, der die Veranstaltungsreihe 1996 mit dem Stadthaus-Team aus der Taufe gehoben hatte, nun für das diesjähriges Festival, andere Punkte sind völlig neu. Zudem bringt "Klanghaus" zwei Uraufführungen, die eigens für die Architektur des Gebäudes komponiert wurden, "und eine halbe Uraufführung", wie Jürgen Grözinger eine Ulmer Version von Laurie Schwartz' "Outtakes from the Dangerous Woman Files #1" nennt. Hinter dem Festival steht finanziell unterstützend der 2009 gegründete Verein "Freunde der Neuen Musik im Stadthaus". Angesichts der Infektionszahlen verkauft das Stadthaus pro Auftritt nur 160 Plätze.

Das Festival wird kein rauschendes Fest der Sinne

Zwei Abende und eine Matinee werden sich vom 21. bis 24. April mit menschlichen und gesellschaftlichen Themen musikalisch auseinandersetzen. Rahmengebende Titel wollte Jürgen Grözinger ganz bewusst vermeiden. Das Programm des Jahres 2020 hätte sich mit Ideen der Transformation beschäftigt. Inzwischen sind massive Wandlungen eingetreten. "Jetzt empfinden wir uns in einer Dystopie", sagt Grözinger, und die Frage sei, was Musik in einer Zeit realer Krisen und Leidens kann und darf. Ein rauschendes Fest solle das Festival deshalb 2022 nicht sein, sondern eines des Hinterfragens, der Irritation, des "Resets der Sinne".

Der Auftaktabend am 21. April um 20 Uhr verspricht Existenzielles, zeitlich reichend von John Cages "Aria" aus dem Jahr 1995 bis zu Laurie Schwartz' jüngst entstandener Ulmer Version eines Stückes für Stimme, Video und Zuspielung. Einen "Anschlag auf die Wahrnehmung" nennt Grözinger George Crumbs für elektronisches Streichquartett geschriebenes 25-minütiges Werk "Black Angels", das David Bowie als die angsteinflößendste Komposition des 20. Jahrhunderts bezeichnete.

Das Treppenhaus als Klangkörper

Der 23. April ist der Tag der Uraufführungen von Antonis Anissegos' "RAM" und von Hayden Chisholms "Love in Numbers", beide eigens für die Architektur des Stadthauses geschaffen und im Haus – nicht nur im Saal – aufgeführt. Unter den Solisten ist die der Neuen Musik sehr verbundene Maria Rosendorfsky. Für die Matinee am 24. April um 11 Uhr haben sich Schülerinnen und Schüler der Ulmer Musikschule mit Elisabeth Haselberger mit dem Klang des Stadthauses auseinandergesetzt und unter anderem das Treppenhaus als Klangkörper genutzt. Ein besonderes Stück erwartet das Publikum in Martin Daskes "Foliant 36" für Stimme solo & Glas-Skulptur. Am Ende wird einmal mehr ein Stück von David Lang stehen, sein "Simple Song 3", neu arrangiert. Lang steht dem Stadthaus seit einer Uraufführung 2001 in Verbindung.

