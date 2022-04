Ulm

Ulmer Ausstellung soll junge Leute zum Nachdenken über den Islam anregen

"Was' los, Deutschland!?", fragt eine Ausstellung in der Ulmer Volkshochschule, die junge Leute zum Nachdenken anregen soll.

Plus Einen "Parcours durch die Islamdebatte" verspricht die Ausstellung "Was' los Deutschland!?" in der Ulmer Vh. Was zu sehen ist und welche Hoffnungen es gibt.

Von Stefan Kümmritz

"Was' los, Deutschland!? – Ein Parcours durch die Islamdebatte" lautet der Titel einer interaktiven, multimedialen Ausstellung, die noch bis Mittwoch, 13. April, im Einsteinhaus der Ulmer Volkshochschule zu sehen ist. Ja, was ist denn los in Deutschland (und auch anderswo)? Wie gestaltet sich die Auseinandersetzung mit dem Islam, wie findet das Alltags- und Zusammenleben von Menschen ganz verschiedener Herkunft, Kultur und Religion statt? Welche Rolle spielt dabei der Rassismus? Diese und noch mehr Fragen zum – besseren – Umgang der Menschen miteinander versucht die vom Kultur- und Jugendzentrum CD-Kaserne in Celle entwickelte und vielfach unterstützte bundesweite Wanderausstellung mit bildhaften Szenen leicht, aber eindrücklich zu beantworten.

