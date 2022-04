Ulm

12:00 Uhr

Bei den Ulmer Spatzen Chören steht ein Abschied bevor

Hans de Gilde war 24 Jahre Leiter der Ulmer Spatzen-Chöre. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Plus Mit Chorleiter Hans de Gilde gewannen die Ulmer Spatzen unzählige Preise. Doch das ist nicht allein das, was ihn an der Arbeit glücklich macht.

Von Dagmar Hub

Der Stapel von Programmheften, der vor Hans de Gilde auf dem Tisch liegt, ist hoch: 1998 wurde der aus dem niederländischen Utrecht stammende studierte Kirchenmusiker als Chorleiter nach Ulm geholt. Für die 1958 von Benno Kaiser gegründeten Chöre der Ulmer Spatzen entwickelte sich de Gilde zum absoluten Glücksfall. Die Spatzen-Chöre gewannen mit ihm zahlreiche erste Preise im In- und Ausland. Nun wird Hans de Gilde im April 65, er wird im Frühjahr 2023 in den Ruhestand gehen. Mit unserer Redaktion sprach er über 24 Jahre Chorleitung in Ulm - und über die Zukunft.

