Bei Uzin Utz brechen die Gewinne ein

Das erfolgsverwöhnte Bauchemie-Unternehmen Uzin Utz aus Ulm muss Rückschläge hinnehmen.

Die Uzin Utz Unternehmensgruppe kann ihren Erfolgskurs im ersten Quartal 2022 bislang nur im Umsatz fortschreiben. So beläuft sich der Konzernumsatz im ersten Quartal auf 116,3 Millionen. Euro (104,6 Millionen Euro waren es im gleichen Vorjahrsquartal), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert um 11,2 Prozent entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank dagegen deutlich um 28,5 Prozent von 12,0 Mio. Euro auf 8,5 Millionen Euro.

Das Geschäftsjahr 2021 von Uzin Utz in Zahlen 1 / 8 Zurück Vorwärts Umsatz 2021: 440,1 Millionen Euro Umsatz 2020: 383,6 Millionen Euro

Exportquote 2021: 64,2 Prozent Exportquote 2020: 61,3 Prozent

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2021: 47,5 Millionen Euro Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2020: 40,1 Millionen Euro

Ebit-Marge 2021: 10,8 Prozent Ebit-Marge 2020: 10,5 Prozent

Anzahl Beschäftigte 2021: 1395 plus 48 Auszubildende Anzahl Beschäftigte 2020: 1335 plus 49 Auszubildende

Eigenkapitalquote 2021: 61,2 Prozent Eigenkapitalquote 202: 59,9 Prozent

Investitionen 2021: 35,8 Millionen Euro Investitionen 2020: 15,6 Millionen Euro

Ergebnis je Aktie 2021: 6,53 Euro Ergebnis je Aktie 2020: 5,76 Euro

Auch der Aktienkurs von Uzin Utz ist auf Talfahrt

Auch der Aktienkurs der Uzin Utz AG entwickelte sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 rückläufig (-10,8 Prozent). Nach hohen Kursen zu Beginn des Jahres trübte sich Anfang März durch den Ukraine-Krieg das allgemeine Bild an den Börsen. Am Ende des Quartals befindet sich der Aktienkurs bei 74,50 Euro. Der Krieg verstärkte nicht nur die schon im Jahr 2021 vorherrschende Material- und Rohstoffknappheit, sondern sorgte darüber hinaus für Beunruhigung über einen im Raum stehenden Lieferstopp von Energieträgern aus Russland. (AZ)

Lesen Sie dazu auch