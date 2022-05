Beim Konzert von Colosseum bekommt das Publikum Hitzewallungen

Plus Die britische Jazzrockband Colosseum gibt im Ulmer Zelt alles. Und Sänger Chris Farlowe hat auch Bemerkungen über Boris Becker parat.

Sie war wieder da, zum wiederholten Mal im Ulmer Zelt: die britische Jazzrockband Colosseum – eine Musiklegende. Und auch sie waren wieder da, die Fans der Gruppe um Sänger Chris Farlowe. Alle Sitzplätze im bestuhlten Zelt waren besetzt, bis auf die, die von Tanzwütigen während des Konzerts verlassen wurden. Für die hiesige Colosseum-Fangemeinde war der Auftritt des Sextetts, das offensichtlich und glücklicherweise nicht tot zu bekommen ist, das sich schon ein paar Mal aufgelöst hat, bei dem kein Musiker der Originalbesetzung mehr dabei ist und die trotzdem den Sound der Ur-Band perfekt drauf hat, wieder der Höhepunkt der Zeltsaison.