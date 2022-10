Bodo Wartke, der lustige Mann am Klavier samt Tiefgang

Bodo Wartke ist der gut gekleidete Mann am Klavier, der im Ulmer Congress Centrum auf alles reimt, was nicht rechtzeitig in Deckung geht.

Sind wir ehrlich: Bei dem 1977 geborenen Klavierkabarettisten gibt es nichts, das nicht auf Reim getrimmt werden kann. Ob Stabreim, Schüttelreim, Limerick, Mischform, Hauptsache, die Aussage sitzt.

Mit seinem sechsten Klavierkabarettprogramm „Wandelmut“ erforscht Bodo Wartke nun vor allem die Strömungen der Gegenwart. Was haben Corona, die Lockdowns, die immer schneller auf uns einschlagenden Veränderungen aus diesem Land gemacht? Wartke interessiert sich immer schon für die Veränderungen und Verunsicherungen, die er mit Wortwitz und eingängigen Melodien zu beschreiben sucht.

Reime Pandemie bis hin zur Flugdrohne

Dass die Pandemie und insbesondere die damals von der Politik für die Kultur verhängte Auszeit auch an einem Erfolgreichen wie Wartke nicht spurlos vorüberging, klingt immer wieder an. Etwa das Konzert vor leeren Stühlen: wo sonst Menschen sitzen und zuhören, befanden sich nur Technik, Kameras, Scheinwerfer und eine Flugdrohne, die ihm „dermatologisch aufschlussreich“ nahekam.

Das machte ihm ebenso wenig Spaß wie die Tatsache, dass er fürs Fernsehen wohl zunehmend als „nicht formatkompatibel“ gilt, sprich: zu intellektuell, zu witzig, zu ausgefeilt. Er wäre nicht Wartke, würde er nicht genau damit spielen. Er schrieb also im Lockdown „Shorties“. Anderthalbminütige Lieder, mit denen er das gestrenge Diktat der Fernsehredakteure unterläuft. Weil „intelligente Musik ist schlecht für die Quote“ - genau so bekam er es wirklich aus dem Büro eines steuerfinanzierten Großsenders zu hören. Die Lösung: raspelkurze Texte, die irgendwo zwischen Limerick, Kalauer und Geistesblitz schnell zünden.

Wo sich „Doofe“ auf „Kastastrophe“ reimt. „Früher machten wir Party / und wie! / Heut sitzen wir bei der Paartherapie“. Wartkes Wortspielkaskaden zünden schnell, effektiv, aber nicht immer auf dem verlässlich hohen Niveau, mit dem er bekannt, ja berühmt wurde. „Wir saßen an der Steuerquelle und klärten ein paar Steuerfälle“ - mit so etwas hätten sich Heinz Erhardt oder Rainald Grebe nicht mal aufgewärmt. Überhaupt schien es, als müsse Wartke nach einer neuen, sicheren Routine zwischen Ernst und Komik, Anspruch und Verständlichkeit suchen. Seine Rolle als Familienvater bietet ihm viel Anlass, gereimt und gesungen Sympathiepunkte im Publikum einzuheimsen. Sein "neuer Boss", der "viel sabbert, ja, ich brauch wegen ihm ein Sabbatjahr!"

Bodo Wartke ist gerade in den ernsteren Momenten klasse

Große Klasse zeigt er in den ernsteren Klängen, wenn er etwa in „Nicht in meinem Namen“ die Vereinnahmung Gottes durch Radikale und Extremisten anprangert. Mit der Frage „Was sagen die Götter zum Extremismus?“ findet er die perfekte Mischung aus Ernst und Komik. Damit sollte er in Radio, TV und Streaming Dauergast sein. „Es wird Zeit, dass auch ihr Stand haltet. Schalom, Inschallah, Amen“. Klasse. Auch seine Balladen auf Umweltprobleme und sich wandelnde Lebensentwürfe zeigen Wartke auf der Höhe seiner Kunst. Sein Bashing der Gangsta-Rap-Szene ist witzig, die darin eingebettete Kritik sicherlich korrekt, aber am Ende dann doch arg brav.

Gangstaschlager in Ulm

Immerhin aber landet er einen gewaltigen Lacher mit seiner Kreuzung aus Gangsta und Schlager: „Gangstaschlager“. Melodie in Dur, Text bestialisch. Auf dem „Inzi-diance-floor“ vermengt er witzig Beethoven mit Kabarett und Mozart mit Boogie, verheiratet klassische Musik mit tanzbaren Rhythmen. Und frotzelt: „Beethoven und ich haben einiges gemeinsam, unter anderem sind wir beide wegen Corona nicht mehr live aufgetreten“. Im voll besetzten CCU Ulm hatte Wartke das Publikum auf seiner Seite. Für seine ernsten Appelle gab es besonders viel Applaus. Dass intelligente Unterhaltung wie seine im Fernsehen zunehmend eliminiert wird, nagt an ihm. Dass er aber mit klarer Kante zum Mitdenken auffordert, sollte ihm weiterhin gesicherten Einlass in alle Unterhaltungsformate garantieren.