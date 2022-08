Ulm

vor 32 Min.

Bundesfestung Ulm: Historisches Blockhaus nimmt Gestalt an

Beim Fort Oberer Kuhberg in Ulm wird kräftig am Blockhaus weitergearbeitet. Dies ist teilweise neu errichtet, jetzt werden die Balken für das Satteldach bearbeitet.

Lokal Seit Jahren arbeitet der Förderkreis Bundesfestung an der Rekonstruktion des Gebäudes am Fort Oberer Kuhberg. Ein Besuch auf der Baustelle.

Von Stefan Kümmritz

Wer in die Nähe des Forts Oberer Kuhberg kommt, gewahrt schnell einen großen Kran, wie er oft bei größeren Baustellen steht. Mehrere fleißige Helfer packen dort mit an. Der Förderkreis Bundesfestung Ulm arbeitet bereits seit 2018 an der Rekonstruktion des Blockhauses im Festungsmuseum. Eine Zeit lang ist nicht sehr viel passiert, was zum Teil an der Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen lag, zum Teil auch an der chronischen personellen Unterbesetzung. Doch in den vergangenen Monaten hat sich viel getan – und die Arbeit geht nicht aus.

