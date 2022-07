Das weltweit erste Kettenlöschfahrzeug von Magirus wird nach Brasilien geliefert

High-Tech aus Ulmer Fertigung geht nach Südamerika: Jüngst wurde auch ein Löschroboter und die höchste Gelenkdrehleiter der Welt nach Ceará verschifft.

Der brasilianische Bundesstaat Ceará erhält den ersten Fire Bull von Magirus. Das Kettenlöschfahrzeug Fire Bull verbindet die hocheffiziente Löschtechnik, flexible Aufbaumöglichkeiten und das extrem geländegängige Power-Bully-Fahrgestell der Kässbohrer Geländefahrzeug AG zu einem weltweit einzigartigen, vielseitig einsetzbaren Spezialfahrzeug.

Ulmer Technik rund um Porto do Pecém

Die bewährte "Air-Core-Wassernebeltechnologie" ermögliche eine effiziente Brandbekämpfung mit Wurfweiten von bis zu 80 Metern. Der Transport hoher Löschmittelvolumina (9000 Liter Wasser, 2000 Liter Schaum) bei minimalem Bodendruck von 0,300 Kilogramm pro Quadratzentimeter bei 30 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sei einer der zentralen Vorteile in unwegsamem und schwer zugänglichen Gelände. Der Fire Bull wird zukünftig in der Region rund um Porto do Pecém eingesetzt werden.

Neben dem Abruf für den Einsatz bei Vegetationsbränden oder Einsätzen im nahe gelegenen Reservat und Schutzgebiet verfügt die Region über einen großflächigen Hafen, Strände sowie zahlreiche industrielle Großbetriebe von Recyclingwerken bis hin zur Stahlproduktion mit teils schwer befahrbarem Untergrund.

Mit dem Magirus Multi Star erhält der Bundesstaat Ceará zudem ein Kombinationsfahrzeug aus Arbeits-Teleskopmast mit Rettungskorb und Löschfahrzeug-Aufbau. In Brasilien sind bereits mehr als zehn dieser Fahrzeuge im Einsatz. Zusätzlich zum Multi Star und dem Fire Bull komplettieren drei neue Tragkraftspritzen des Typs Magirus FIRE 1000 die aktuelle Auslieferung.

Magirus aus Ulm ist in Brasilien gefragt

Bereits Ende 2021 übergab Magirus unter anderem einen Löschroboter sowie die höchste Gelenkdrehleiter der Welt an Ceará. In Verbindung mit den neuen Fahrzeugen verfüge der brasilianische Bundesstaat über eine innovative Flotte an Einsatz- und Spezialfahrzeugen, die nicht nur in Brasilien ihresgleichen suche. Eine Delegation aus hochrangigen Vertretern des Gouverneurs, der Feuerwehren und Partner war zu Gast im Magirus Experience Center in Ulm für die technische Abnahme und Übergabe der Fahrzeuge. (AZ)