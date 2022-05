Decathlon bleibt in Ulm auf dem Blautal-Center-Areal

Auch wenn das Einkaufszentrum zu einem Wohnquartier umgebaut wird: Der Sportgigant Decathlon soll auch künftig dort seine Waren verkaufen können.

Der französische Sportartikelhersteller und -händler Decathlon und die HLG Real Estate, seit Anfang des Jahres neue Eigentümerin des Blautal-Centers, haben sich auf einen langfristigen Verbleib der Filiale im heutigen Blautal-Center Ulm verständigt.

Die HLG hatte nach dem Erwerb des Centers bekannt gegeben, auf dem über 60.000 Quadratmeter großen Gelände des heutigen Einkaufszentrums in den kommenden Jahren ein neues, gemischt genutztes Stadtquartier zu entwickeln, wobei insgesamt rund 60 Prozent der Fläche für Wohnbebauung vorgesehen sind. Im zur Magirusstraße hin liegenden östlichen Teil des geplanten Ensembles sollen Einzelhandel und Gewerbe, aber auch gastronomische Angebote konzentriert werden. Dort wird zukünftig auch Decathlon sein neues Domizil haben. In regionalen Handelskreisen wurde zuletzt spekuliert, Decathlon könnte in die Opti-Wohnwelt, dem ehemaligen Möbel-Mahler, ziehen. Die zu fast 95 Prozent belegte Glacis-Galerie in Neu-Ulm hat nach Aussage von Centermanager Torsten Keller nicht ausreichend Platz für einen Mieter wie Decathlon.

Das sagt Decathlon zum Verbleib an alter Stelle in Ulm

Stefan Kaiser, Leiter Immobilien und Expansion bei Decathlon Deutschland, ist zufrieden: „Der Standort Ulm ist für uns von großer Bedeutung. Wir sind an unserem aktuellen Standort gut eingeführt und beim Publikum des Blautal-Centers sehr beliebt. Wir sind froh, dass wir uns bereits jetzt mit der HLG über unseren Verbleib verständigen konnten. Ich bin sicher, dass wir im neuen Umfeld ein attraktives sportliches Angebot auf modernen Flächen für unsere Kundinnen und Kunden schaffen werden. Das Wichtigste für sie und uns ist aber: Wir bleiben in Ulm.“

Ein Einkaufszentrum soll verschwinden: Das riesige, fast 500 Meter lange Blautal-Center aus der Luft. Foto: HLG Real Estate

Auch Christian Diesen, Geschäftsführer bei HLG, ist froh über diese Übereinkunft: „Es ist ungewöhnlich, bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch nicht mal einen Plan gibt, ein grundsätzliches Übereinkommen mit einem potenziellen Nutzer erreicht zu haben. Auch wenn es noch keine vertragliche Vereinbarung gibt, so zeigt es uns doch, dass unsere Idee vom Stadtquartier auch angestammte Mieter des Blautal-Centers begeistern kann. Wir werden jetzt gemeinsam und im engen Austausch mit der Stadt überlegen, welche planerischen Eckpunkte möglicherweise jetzt schon gesetzt werden können.“

Der Fokus des neuen Blautal-Centers liegt auf Wohnraum

Eigentlich soll der Fokus auf dem Blautal-Center-Areal auf Wohnraum liegen. Bis zu 1000 neue Wohnungen sollen entstehen. Als Blautal-Center wiederzuerkennen werde das (Rest-)Gebäude nicht. Nur noch etwa 40 Prozent der gesamten Grundfläche sollen bebaut werden. Entlang der viel befahrenen Blaubeurer Straße soll, so wurde im März im Ulmer Bauausschuss berichtet, der Einzelhandel eine alte beziehungsweise neue Heimat bekommen. Doch statt Menschen aus dem gesamten Umland für einen Einkaufsbummel anzulocken, soll der Fokus auf der Nahversorgung liegen: also Supermarkt, Drogerie, Apotheke und Co. Von den einst über 37.000 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen maximal 10.000 übrig bleiben. Decathlon gehört offenbar dazu.

Der Decathlon Standort in Ulm wurde im November 2017 eröffnet und bietet auf knapp 2600 Quadratmetern ein breites Produktsortiment. Im März 2022 hat der Sportartikelhändler im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo und in Augsburg zwei neue Filialen eröffnet. Die Filiale in Senden hingegen wurde geschlossen. Eröffnungen im Jahr 2022 seien noch in Münster sowie in Hamburg-Oststeinbek geplant. (AZ/heo)