Ulm

vor 14 Min.

Der "Citybahnhof" ist auf der Zielgeraden angekommen

Lokal Parkhaus, Straßenbahn und die Sedelhöfe: Rund um den Ulmer Bahnhof hat sich viel getan. Das wollten die Verantwortlichen nun feiern.

Von Stefan Kümmritz

Das Gesamtprojekt Neugestaltung "Citybahnhof Ulm" mit allem Dazugehörigen ("Ulm baut um"), angefangen von der Straßenbahnlinie zwei über die Sedelhöfe, die Tiefgarage am Bahnhof, die Gestaltung des Bahnhofvorplatzes und am Rande die Erneuerung des Dichterviertels als wichtigste Bausteine, ist erst einmal so gut wie abgeschlossen und sollte am Samstag mit einem großen Bürgerfest gefeiert werden. Alle Vorbereitungen waren getroffen, doch die kühlen Temperaturen und lange anhaltender Regen ließen kein großes Vergnügen aufkommen.

