Der Tanz bekommt im Roxy ein neues Zuhause

Plus Die Blackbox im Ulmer Roxy wurde aufwendig umgebaut. Der künstlerische Leiter des Tanzlabors, Pablo Sansalvador, freut sich über die neue Bühne.

Von Dagmar Hub

Nein, als er im Sommer 2013 kurz vor Beginn der Theater-Spielzeit nach Ulm kam, hätte er niemals gedacht, dass er in Ulm auf Dauer bleiben würde, dass die Stadt eines Tages sein erster Wohnsitz sein würde. "Of course not!", lacht Pablo Sansalvador. Neun Jahre später ist der Tänzer und Choreograf der Mann, der Ulm als Tanzszene-Stadt zwischen Stuttgart und München etablieren und mit der weltweiten Tanzszene verbinden will. Am Freitag wird im Roxy, in dem Pablo Sansalvador künstlerischer Leiter des TanzLabors ist und inzwischen ein Team hat, Kulturbürgermeisterin Iris Mann mit der Tanzperformance-Plattform "#ShowMeYourMoves!" eine technisch aufgerüstete und vergrößerte Tanzbühne eröffnen.

