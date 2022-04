Ulm

Die Oldtimer-Fans sind zurück: Großer Andrang bei der Technorama in Ulm

Bastler, Schrauber und Fans von Oldtimern aller Art kamen am Wochenende bei der Technorama in Ulm wieder auf ihre Kosten.

Plus Zur ersten Messe nach den Corona-Einschränkungen treffen sich zahlreiche Sammler und Liebhaber alter Fahrzeuge in Ulm. Was es alles zu sehen gibt, zeigt unser Streifzug.

Von Dagmar Hub

Die Besucherinnen und Besucher sind zurück – das zeigte sich am Wochenende bei der Ulmer Oldtimer-Messe Technorama am Andrang des (überwiegend männlichen) Publikums und an den Autokennzeichen aus nah und fern. Die Zahl der Ausstellerinnen und Aussteller ist nach den beiden Jahren des coronabedingten Ausfalls der Messe allerdings weniger geworden. "Zusammen möchten wir die Odtimerszene aufleben lassen und unsere Lieblingsfahrzeuge für die kommenden Ausfahrten fit machen", teilte Techorama-Chef Jens Gütinger mit. Der Gründer der Veranstaltung, Helmut Leicht, erlebte diesen Neustart nicht: Er starb im November an den Folgen eines Unfalls.

