Diese Kunst gibt es gerade in Ulmer Galerien zu sehen

Plus Von Frauen in Autos bis zu einem Kunstwerk, auf dem der Besucher selbst einmal quer durch den Raum fahren kann. Die Ulmer Galerien zeigen derzeit vielfältige Werke.

Corona-Pandemie, Klimakrise und Putins Krieg in der Ukraine – die Welt ist erschüttert. Umso wichtiger, dass die Menschen ein wenig Freude finden, was insbesondere auch bei kulturellen Veranstaltungen oder bei Kunstausstellungen gelingt. Ablenkung bei Ausstellungen zum Beispiel, die sich nicht ausdrücklich mit diesen Problemen befassen.