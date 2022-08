"Stürmt die Burg": Dunkle Geschichten in kühler Atmosphäre

Beim Programm "Stürmt die Burg" ist es manchmal ganz gut, sich in das Innere der Festung zurückziehen zu können und einer Lesung zu lauschen, die sich mit allerhand Dunklem befasst.

Breit ist das "Stürmt die Burg"-Angebot des Sommers, es reicht von Lesungen bis zu Konzerten. Angesichts der Hitze im Burghof hatten die Autorin Laura Winter und die aus den Niederlanden stammende Geschichtenerzählerin Maria Winter einen Vorteil: Sie lockten am Wochenende gleich dreimal Neugierige ins dunkle und kühle Innere der Wilhelmsburg, deren Atmosphäre sie in ihre "Geschichten aus der Dunkelheit" einbezogen.

Drei Räume voller dunkler Geschichten

In drei Räumen wurden Geschichten aus dem inneren und äußeren Dunkel erzählt – uralte Erzählmotive und eine bittere Zukunftsvision sowie Geschichten von Schuld und Leid, wie sie real 1944/45 in der Wilhelmsburg geschahen.

Die erste Erzählung führte die Besucherinnen und Besucher nach Łódź, ins Jahr 1944. Zahlreiche junge Mädchen wurden gegen Ende des Zweiten Weltkrieges verschleppt, um als Zwangsarbeiterinnen für Firmen wie Telefunken zu arbeiten. So kamen Danijela, Henrijka, Irena und Stefanija nach Ulm, erlebten und überlebten den Winter wie auch den Bombenangriff auf Ulm in den kalten Stuben der Wilhelmsburg. Eine andere Geschichte, die Maria Winter mit einem Erbstück ihrer Familie erzählte, führte zurück ins 17. Jahrhundert, als die Niederlande eine der bedeutendsten Kolonialmächte waren. Die tragische Erzählung des Jungen Saidjah und seiner Braut Adinda stammt aus dem Buch "Max Havelaar": Auch wenn vierhundert Jahre zwischen beiden Erzählungen liegen, so berichten sie doch auf verwandte Weise von dem, was Menschen anderen Menschen antun können – durch Verschleppung, Enteignung, Zwangsarbeit und Mord.

Die Warnung des Rotkäppchen-Märchens

Dunkle Orte – metaphorisch und buchstäblich – durch die Menschheitsgeschichte hindurch: Erschaudern machte die früheste (aus Frankreich stammende) Variante des Rotkäppchen-Märchens, die im 15. Jahrhundert aufgeschrieben wurde und eine tiefe Warnung vor blindem Vertrauen, eine Mahnung zu Vorsicht und Klugheit birgt. Demgegenüber berichtete eine Erzählung von einer fiktiven zukünftigen Katastrophe und von blindem Aufgeben des eigenen Denkens angesichts unerwarteten Geschehens, von der Hoffnung auf einen Führer, der alles regelt und Wege findet. Dunkle Orte allüberall – auch im eigenen Ich, wie die beiden Erzählerinnen schilderten. Sie forderten die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken auf über eigene, unerzählte dunkle Geschichten.

Lesen Sie dazu auch