Ein starkes Stück rund um den Tod

Lokal Der Tod und das Leben sind immer aktuelle Themen. Das Teatro International greift diese nun auch auf. Das Stück "Endlich" ist emotional und ehrlich.

Stein oder Banane, das ist die Frage. Die beiden ersten Menschen müssen zwischen den Geschenken der Schöpferin entscheiden. Sie treffen die falsche Entscheidung - für die süße, vollreife Banane, und damit für Tod und Leid, die auf diese Weise in die Welt kommen. In acht Akten betreibt das preisgekrönte Teatro International im Roxy ein "Spiel mit dem Tod" und feiert genau damit das Leben. Ein starkes Stück.