Eine "andere Welt" im Klosterhof: Ritter und Gaukler locken wieder nach Wiblingen

Kinder und Erwachsene sind begeistert – und die Beteiligten erleichtert, dass das Mittelalter-Spektakel in Ulm-Wiblingen wieder stattfindet. Ein Rundgang.

Der Weg ins Mittelalter beginnt in einer Schlange. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wollen jede Menge Gäste – darunter viele Familien – eintauchen in eine Welt voller Kurzweil, Gaukelei, Musik, Speis und Trank sowie echten Lagerlebens. Das "Mittelalter-Spektakel mit Markt und Zeitreise" im Wiblinger Klosterhof samt Lustgarten macht das noch bis Sonntag möglich. Um allerdings ins Ambiente längst vergangener Zeiten zu gelangen, war beim Auftakt am Donnerstag auch Geduld beim Warten gefragt.

Aber was heißt schon Geduld? Mit Fritz, dem königlichen Hofnarren, unschwer erkennbar an Kappe und güldenen Beinlingen, macht das Warten Spaß. "Es ist eine schöne Rolle", sagt er, "ich kann machen, was ich will." Der Schauspieler vom "Theater Fritz und Freunde" würde sich wünschen, "dass wir alle etwas spielerischer sind". Die Dinge mit Humor nehmen, ist seine Devise.

Veranstalterin hat Mittelalter-Spektakel mit Markt und Zeitreise vermisst

Wer eine der beiden Kassen passiert hat, betritt die 'andere Welt' stilvoll durch ein Tor. Gaukler, Fierantinnen, Handwerker, Soldaten, brave Bürgerinnen, Rittersleut’, Frechdachse, Künstlerinnen, Stelzenläufer, Musikanten und so weiter – in dieser farbenfrohen Kulisse wird die Fantasie zur Wirklichkeit. Für die Nase gibt es Düfte von den diversen Verpflegungsständen, für die Ohren Klänge von den Bands und Musikern. Eine Augenweide sind die vielfältigsten Angebote: von Leder bis Holz, von Schmuck bis Keramik, von Kinderspielzeug bis Stoff und Kleidung.

Veranstalterin Simone Keil von der Firma Südevent hat dieses Szenario vermisst. Nicht nur sie. "Es ist eine große Erleichterung für alle", meint sie. Es sei für alle eine schwierige Zeit gewesen, erklärt die Organisatorin, die sich selber in das prächtige Gewand einer Ulmer Bürgerin aus dem späten 15. Jahrhundert gehüllt hat. Ungefähr 500 bis 600 Mitwirkende seien an diesen vier Tagen insgesamt mit dabei. "Wir haben rund 60 Stände, von denen wiederum ein Drittel darstellende Handwerker sind, die ihre Arbeit zeigen und erklären." Auch nicht zu vergessen die vielfältige Gastronomie. Im Lustgarten des Klosters wiederum sind vier Karrees, wie Simone Keil sie nennt, errichtet worden. Dort können die Besucher eintauchen ins Früh-, Hoch- und Spätmittelalter sowie in den Übergang zur Renaissance – verschiedene Lagergruppen geben ganz praktische Einblicke in damalige Lebensbedingungen. Wie etwa Mitglieder der Freien Reichsritterschaft Sankt Georgenschild, ein historischer Verein aus Radolfzell.

Fantasievoll und fantastisch: Die Stelzenläufer zogen die Gäste des "Mittelalter-Spektakels" im Wiblinger Klosterhof in ihren Bann. Foto: Manuela Rapp

Manche sind zum ersten Mal im Klosterhof in Wiblingen dabei

"Wir bleiben die ganzen vier Tage lang über Nacht", sagt Christine Nitzinger. Gekocht werde auf einer Feuerstelle. Die Dozentin für historisches Handwerk sitzt vor ihrem Spinnrad: "Man zeigt, dass es früher nachhaltiger war", betont sie. Stoff sei wertvoll gewesen. Ihr mache es Spaß, ihr Handwerk zu zeigen oder sich mit alten Redewendungen, die mit dem Spinnen zusammenhängen, zu beschäftigen.

Zur Zunft der Marketender gehören Daniela und ihr Mann Ragnar. Sie verkaufen Lederwaren. Sie sind zum ersten Mal in Wiblingen mit dabei. Die Backnangerin erzählt von ganz praktischen Überlegungen. Logistischen Problemen, wie etwa, ob man mit seinem Gespann überall hineinkomme. "Mit einem Hänger ist man wetterunabhängiger als mit einem Zelt", resümiert sie. Angesprochen auf ihre historische Gewandung sagt Daniela: "Die Leute möchten Mittelalter-Ambiente." Dies solle authentisch rüberkommen. "Das wollen auch wir als Händler." An insgesamt acht Märkten werden sie und ihr Mann heuer teilnehmen.

Ulms OB Czisch lobt die Beteiligten des Mittelaltermarkts

Danielas Nachbar Frank (von der Harburg) verkauft Messer jeglicher Couleur. "Wir sind von April bis Oktober in ganz Deutschland unterwegs", berichtet er. Ihm gefalle die Atmosphäre des Klosterhofes: "Es ist für jeden etwas dabei", glaubt er. Was er noch hervorhebt: "die schönen Bands".

Zu den zahlreichen Besuchern zählt Familie Glorius. Mutter Lisa schwärmt ebenfalls vom Flair, von der Gemütlichkeit des Marktes. "Die Leute sind ganz anders." Der Fokus liege auf den beiden Kindern, meint sie, und auf dem, was diese ausprobieren wollten. Aber auch sie als Erwachsene hätten Lust auf neue Erfahrungen.

Veranstalterin Simone Keil spricht von einem "unheimlich guten Gefühl, wenn alles so ist, wie man es sich vorstellt". Das Programm sei abwechslungsreich und wechsle jeden Tag. Die Veranstaltung sei eine Mischung aus Kontinuität und Neuem, sei sehr familienorientiert. Einziges Problem in ihren Augen: die Parkplatzsituation. "Da muss sich die Stadt etwas überlegen." Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, der die Veranstaltung eröffnete, lobte das Durchhaltevermögen, die große Leidenschaft und den Fleiß der Beteiligten. Freuen durften sich auch 200 ukrainische Mütter und Kinder, die eingeladen wurden. "Sie können ein paar Stunden abtauchen in eine andere Welt", sagte Czisch.