Vintage-Schnäppchen: Edelfummelflohmarkt im Roxy Ulm steht wieder an

Der Edelfummelflohmarkt findet am Samstag, 23. März, im Ulmer Roxy statt. Der Markt ist so begehrt, dass die Standvergabe per Los erfolgt.

Modefans haben sich den Samstag, 23. März, schon rot im Kalender angestrichen. Von 10 bis 14 Uhr steigt in den Roxy-Hallen der Edelfummelflohmarkt. Unter dem Motto "Dress for less" stehen Vintage-Schnäppchen beim Edelfummelflohmarkt zum Verkauf. Seit vielen Jahren gehört das Angebot zu zu einem der beliebtesten Flohmärkte der Region. Aufgrund der großen Nachfrage sind die Stände für den Markt unter allen Anmeldungen verlost worden. Für die Besucherinnen und Besucher stehen kleine Snacks, Kaffee und gekühlte Getränke bereit. Der Kooperationspartner bei der Organisation des Edelfummelflohmarkts, der Inner Wheel Club Ulm, unterstützt mit den Verkaufserlösen seines Standes das Frauenhaus Ulm. Der Eintritt ist frei. (AZ)

