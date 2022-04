Ulm

vor 18 Min.

"Gast in der Wirklichkeit": Ulmer Goldschmied Wolf-Peter Schwarz wird 80

Plus Seine Geschäfte sind geschlossen, Künstler ist er geblieben. Und nach einem Schlaganfall hat sich Wolf-Peter Schwarz zurückgekämpft. Was ihn bewegt.

Von Dagmar Hub

In der kleinen Wohnung im fünften Stock des Anna-Stiftes hängen viele Bilder aus einer anderen Zeit. Auf dem Sofa sitzen zwei Plüsch-Pudel – Erinnerung an die Pudel, die Wolf-Peter und Ann-Charlotte Schwarz 47 Jahre lang hatten. Onxy III. zog noch mit ins Anna-Stift und starb dort 17-jährig. Wolf-Peter Schwarz, international renommierter Schmuckkünstler und Goldschmiedemeister, hat sich nach einem schweren Schlaganfall im Mai 2021 erholt, aber von aller Geschäftigkeit zurückgezogen. Am 8. April feiert er seinen 80. Geburtstag.

