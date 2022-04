Gotthard und ein Jungbrunnen namens Hardrock: So war das Konzert im Roxy

Die Schweizer Rocker gehen im Ulmer Roxy mit viel Spielfreude zur Sache und wirken auch nach drei Jahrzehnten noch sehr frisch.

Dass unsere Schweizer Nachbarn nicht nur durch raffinierte Taschenmesser, exakte Uhrwerke oder vorzügliche Schokolade glänzen, sondern auch durch solide Rockmusik, zeigen die Jungs von Gotthard aufs Allerfeinste. Freilich mag diese Bezeichnung für die Truppe grau melierter Herren, jeweils jenseits der 50, nicht unbedingt auf den ersten Eindruck passen. Doch wer die Band um Sänger Nic Maeder auf der Bühne erlebt, darf durchaus an den Rock'n' Roll als Jungbrunnen glauben, wie die rund 500 Besucher im Ulmer Roxy - die meisten dem Augenschein nach treue und langjährige Fans.

Der neue Sänger von Gotthard ist nun auch schon zwölf Jahre dabei

Seit nunmehr als 30 Jahre mischen die hart rockenden Eidgenossen im sonst so schnelllebigen Musikgeschäft mit. Nic Maeder, der vor zwölf Jahren ans Mikrofon der Band trat, durfte in dieser Zeit bereits einige Sternchen am glänzenden Showhimmel kommen und wieder gehen gesehen haben. Meader übernahm 2010 den Platz des legendären Frontmanns Steve Lee, der bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. "Remember It's Me" sei ein Lied, das ihm beim damaligen Einstieg bei der Band schon viel bedeutet hätte, sagte der Sänger und lieferte prompt den Song aus dem Jahr 2011.

Aus dem nicht mehr ganz brandneuem Album Nummer 13 packten die Rocker für ihr Programm in Ulm bevorzugt die harten Nummern aus, wie den temporeichen Titel "Every Time", die kernig stampfenden "10.000 Faces" oder den eingängigen Rockhammer "No Time To Cry". Aus den Tiefen des musikalischen Archivs holten Gotthard den allzeit radiotauglichen Ohrwurm "Hush" hervor, der im Original noch aus den 60er-Jahren stammt und von dem Studiomusiker Joe South geschrieben wurde. Den würde Gitarrist Leo Leoni als einziges verbleibendes Gründungsmitglied wahrscheinlich im Schlaf noch hervorragend spielen.

Gotthard spielen mitreißend

Abgerundet wurden der kantige Hardrock von Schmachtfetzen im Akustik-Medley mit "Let It Rain", "One Life One Soul" und "Sweet Little Rock 'n' Roller". Die Rocker aus dem Tessin wagen selbst nach drei Jahrzehnten keine wesentlichen Experimente, aber das haben sie auch nicht nötig, denn zeitlose Handwerkskunst muss nicht neu erfunden werden. Stattdessen verlässt sich das Quintett mit schlafwandlerischer Sicherheit auf seine eingespielten Qualitäten: Eingängige Riffs, virtuose Soli und stampfende Drums garantieren den Erfolg auch für die kommenden Jahre. Mit ihrer mitreißenden Begeisterung und sympathischer Spielfreude statt machohafter Bühnenshow zeigen Gotthard, wie viel Spaß Hardrock machen kann.

