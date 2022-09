Green Parking Day: Am Samstag gibt es in Ulm Lebensraum statt Parkplätze

Weniger Blech, mehr Leben: Was wäre in der Ulmer Innenstadt auf öffentlichen Flächen möglich, wenn dort nicht geparkt würde? Der "Green Parking Day" soll das vor Augen führen.

Die Ulmer Innenstadt lockt viele Menschen zum Flanieren, shoppen und genießen. Viel ist bereits passiert, um diese besondere Atmosphäre zu unterstützen. Neu gestaltete verkehrsberuhigte Bereiche, zusätzliche Bäume, ein Parklet mit insektenfreundlicher Bepflanzung. Doch es geht noch mehr: Wenn in den idyllischen Altstadtgassen nicht geparkt würde, gäbe es mehr Platz für die Menschen und auch weniger lästigen Parksuchverkehr. Ebenfalls am Samstag, 17. September, findet der Gässles-Markt in der Herrenkeller- & Dreiköniggasse statt.

Am Samstag ist in Ulm viel los

Die lokale Agenda Ulm 21 und ihre Partner zeigen auch dieses Jahr auf rund 40 Parkplätzen zwischen Wengengasse und Hafenbad , was alles möglich wäre ohne abgestelltes Blech und wie sich das Ulmer Altstadt-Flair noch besser erlebbar machen ließe. Mit dabei sind am Samstag, 17. September, ab 10 Uhr Spiel- und Quizaktionen, Tanz und Musik, Mitmach-Stände und viele Infos rund um Klimaschutz, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. (AZ)