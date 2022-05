Im Ulmer Zelt wird eine Echse zum Welterklärer

Plus Puppenspieler Michael Hatzius war in der Friedrichsau zu Gast. Neben allerlei Tierchen hatte er auch seinen Publikumsliebling, die Echse, dabei. Wie gewohnt großkotzig, ätzend und selbstgefällig.

Die abgrundtiefe Arroganz und die herablassende Weltsicht der Echse ist zurück – vielschichtiger denn je, könnte man meinen: Im Ulmer Zelt amüsierte der Berliner Puppenspieler Michael Hatzius das Publikum mit dem Zigarren rauchenden dinosauriergrüngrauen Urtier, das eine recht eigenwillige (und doch hinter der rauen Schale humane) Weltsicht hat. Die Welt der Echsen ist nämlich der der Menschen gar nicht so unähnlich.