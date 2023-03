Ulm

vor 1 Min.

Karneval der Tiere: Das große Krabbeln und Flattern

Plus Mit Camille Saint-Saëns "Karneval der Tiere" will das Theater Ulm in dieser Spielzeit das junge Publikum begeistern. Die Premiere im Podium machte nicht nur als Kinderkonzert Spaß.

Von Florian L. Arnold

Der „Der Karneval der Tiere“ (Originaltitel „Le Carnaval des animaux“) ist auch heute noch, 137 Jahre nach seiner Erstaufführung, aus keiner Kindheit wegzudenken. Die fantasievoll-humorige musikalische Tierparade des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns entzückt und fesselt mit ihren vierzehn kleinen Sätze ungebrochen – auch die 116 Kinder, die zur Premiere ins Podium des Ulmer Theaters gekommen waren.

