KunstWerk - ein freigeistiger Ulmer Verein ohne Vereinsmeier

Die Idee zur Gründung des Vereins KunstWerk entstand bei einem Sommerfest. Auch wenn Künstler für ihre Auftritte geringe Gagen erhalten, kommen sie doch gerne.

Es war eine Bier-Idee, aus der ein erfolgreiches Projekt wurde, das am 19. August seinen 20. Geburtstag feiert: Der Verein KunstWerk e. V. macht sich und dem Publikum auf der Wilhelmsburg einen Abend lang – von 17 Uhr bis Mitternacht – ein Geburtstagsgeschenk, das musikalisch von Folk über Weltmusik bis Techno so vielfältig ist wie die Programme jener zwei Jahrzehnte des Vereins, die damit gefeiert werden.

Der Verein KunstWerk besteht aus lauter Freigeistern

Ein Sommerfest zu der Zeit, als über die Schließung des Jazzkellers Sauschdall diskutiert wurde, ließ die Idee zur Vereinsgründung entstehen. Und die ist in sich eigentlich ein Paradoxon. „Wir sind alle Freigeister und keine Vereinsmeier“, erzählt der Musiker und Bildende Künstler Reinhard Köhler, der als Gründungsmitglied einer von denen ist, die – wie er sagt – bei KunstWerk „die Ärmel hochkrempeln“. Warum es bei Leuten, denen das Thema Verein eigentlich suspekt ist, dennoch zur Vereinsgründung kam? Wenn man Förderanträge stellen will (und Fördergelder benötigen die Projekte der Gruppe Ehrenamtlicher, denen Jazz und Tanz in der freien Szene am Herzen liegen), braucht es eine rechtliche Struktur. Die Vereinssatzung selbst ist eher minimalistisch und enthält nicht mehr als das, was nötig ist, sagt Köhler. Die Programmgruppe des etwa 30 Mitglieder umfassenden Vereins besteht aus Leuten, die im Verein sind, und aus solchen, die es nicht sind.

Zurück zum Sommerfest jenes Jahres 2002, das der Vereinsgründung wenige Tage voranging: „Samy Wiltschek war dabei“, erinnert sich Köhler. „Und Markus Krämer und seine Frau Angustias und Margit und Thomas Graßmann – lauter Musikfreaks, die eben auch bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln.“ Und schon kurz nach der Gründung begann die Arbeit von KunstWerk mit dem, was Köhler als „Paukenschlag“ bezeichnet: mit dem von der Stadt Ulm geförderten Projekt „TanzZeit“ – mit zwei Tanzproduktionen im Roxy, an denen Tänzerinnen und Tänzer der freien Szene ebenso beteiligt waren wie solche vom Theater Ulm. „Es war eine Zeit, in der die freie Szene in Ulm sehr vielfältig war“, berichtet Köhler.

KunstWerk hat 50 Eigenproduktionen gestemmt

Ungefähr 50 Eigenproduktionen hat KunstWerk in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf die Bühne gestellt – interdisziplinäre Projekte, an denen Musik immer ihren Anteil hatte: Performances, moderner Tanz, Literatur, Theater oder Bildende Kunst. An die verrücktesten Events erinnert sich Köhler mit Schmunzeln, an zwei Veranstaltungen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland allem voran. Live-Übertragungen von Fußballspielen (einschließlich Verlängerungen) – ohne Ton - wurden an zwei Abenden in der Vh zur Zufallschoreografie, zu denen eine Band aus frei improvisierenden Musikern den Soundtrack schuf. „Da kamen aber nur eingefleischte Musikfans und Fußballhasser“, erinnert sich Köhler. Anders bei einer anderen Idee, einer Hommage an Joseph Beuys im Roxy, die die Grenzen zwischen Alltagsleben und Kultur aufheben wollte: 48 Stunden waren die Akteure wie Köhler auf der Bühne, die sie nur für den Gang zur Toilette verließen. Gegessen, geschlafen, diskutiert und Musik gemacht wurde als Teil des Gesamtkunstwerkes.

Die Künstler werden vom Verein hervorragend bekocht

Seit zehn Jahren erhält der Verein KunstWerk institutionelle Förderung der Stadt Ulm – 7600 Euro jährlich. Man träumt von mehr und ist dankbar über Projektförderungen von Stadt, Land und Stiftungen, so Köhler, um den auftretenden Musikerinnen und Musikern etwas mehr Gage bezahlen zu können. Warum die trotz oft niedriger Gagen ein sehr gutes Verhältnis zum Verein haben, liege an dessen guten Ruf und seinen ehrenamtlichen Mitgliedern, welche die Künstler hervorragend bekochen.

Info: Zum Geburtstagsprogramm auf der Wilhelmsburg kommen am 19. Juli die Ulmer Sängerin und Gitarristin Isolde Werner mit Kontrabassistin Karoline Höfler und Gitarristin Barbara Jungfer um 17 Uhr. Um 18.15 Uhr übernimmt Gabriel Mbanda&Band, um 20 Uhr Ron Spielman&Band, um 21.20 Uhr das Band-Orchester La Orquesta Informal, und ab 22.45 Uhr spielen Yi1.