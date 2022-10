Längst ausgestorben: In Ulm gibt es nun Eiszeitkunst zu bewundern

Bis Januar ist im Museum Ulm die Wanderausstellung "Urformen – Figürliche Eiszeitkunst Europas" zu sehen. Bei der Eröffnungsveranstaltung gab es aber auch Kritik.

Von Ulm aus durch ganz Europa: Die ergänzte und komplett überarbeitete Ausstellung "Urformen – Figürliche Eiszeitkunst Europas" ist jetzt erstmals im Museum Ulm zu sehen. Ab Ende Januar 2023 wird sie durch deutsche und europäische Museen reisen, begleitet von der jungen Elfenbeinschnitzerin Elisabeth Kallis. Für die Wanderausstellung, die bis zum 22. Januar in Ulm zu sehen ist, wurden Repliken von gefundenen eiszeitlichen Kunstwerken in ihren Originalmaterialien als vollständige Plastiken gefertigt.

Fast alle figürliche Eiszeitkunst wird in Fragmenten geborgen. Ob nun 15.000 Jahre oder 40.000 Jahre – das Material, aus dem die ältesten plastischen Kunstwerke der Menschheitsgeschichte hergestellt wurden, ist gerade bei feinen Teilen wie Tierbeinen brüchig. Eine Ausnahme macht das Mammut vom Vogelherd, das 2006 in perfekter Formgebung aus dem Abraum früherer Grabungen geborgen wurde; es war bei einer früheren Grabung übersehen worden. Aber die berühmte 40.000 Jahre alte und nur 4,8 Zentimeter lange Wildpferd-Figur aus der Vogelherdhöhle zum Beispiel: Wie genau waren die (nicht erhaltenen) Beine gestaltet?

Handwerker schnitzten die fossile Eiszeitkunst nach

Ein Team von Handwerkerinnen und Handwerkern schnitzte für die Wanderausstellung die Eiszeitkunst nach – in den ursprünglich verwendeten Materialien, die es am jeweiligen Fundort damals gab, in Mammutelfenbein, das fossil vor allem in Sibirien gefunden wird, in Speckstein, in Gagat von der Alb und in Bernstein von der Küste. Nachzuschnitzen gibt die Möglichkeit, abgeplatzte Stellen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und in der Hoffnung zu ergänzen, möglichst nah am Original zu arbeiten – und da zeigt die Schau manche Überraschung: Das Vogelherd-Pferdchen galoppiert in leichtfüßiger Eleganz, ein nur als Torso mit erhobenem Kopf erhaltener Bär aus dem Geißenklösterle scheint zu tanzen, und Frauenfiguren aus der späteren Eiszeit, gefunden in Deutschland, Frankreich und Russland, sind so stark stilisiert, dass sie der Gegenwart entsprungen scheinen. Überraschend ist auch die Elchfigur aus Bernstein, gearbeitet in der späten Eiszeit, die im niedersächsischen Weitsche zerbrochen gefunden wurde und die nun nachgearbeitet komplett zu bestaunen ist.

Neu an der Wanderausstellung sind die vielen dreidimensionalen Exponate, neu ist auch, dass Eiszeitkunst aus verschiedenen Ländern Europas zu sehen ist. Der Löwenmensch allerdings ist nicht dabei – seine schiere Größe und seine Ausnahmestellung als Fantasiewesen hätten ihn die realistische und die stilisierte, aber an realen Lebewesen orientierte Eiszeitkunst in den Schatten stellen lassen.

Professor für ältere Urgeschichte kritisiert Landesregierung

Mehrere Experten der Eiszeitkunst nutzten die Ausstellungseröffnung im Museum Ulm zu flammenden Appellen an die baden-württembergische Landesregierung. Am schärfsten argumentierte der renommierte Tübinger Professor für ältere Urgeschichte Nicholas Conard, der weltweit tätig ist, dessen Hauptforschungsgebiet aber die Weltkulturerbe-Höhlen der Schwäbischen Alb sind. Kunst, Musik und Schmuck stünden am Beginn der Existenz des modernen Menschen, so Conard; die Bedeutung der Funde der Höhlen der Schwäbischen Alb "sind für die Menschheitsgeschichte unermesslich".

Als "unfassbar" bezeichnete es Conard, dass der 2013 eröffnete und von Besuchern geliebte Archäopark Vogelherd am 6. November für immer geschlossen wird. Die kleinen Gemeinden wie der 4600-Einwohner-Ort Niederstotzingen tragen bei zum Erhalt und zur Verbreitung von Wissen über das Weltkulturerbe, könnten die finanzielle Last nicht allein stemmen – trotzdem "kommt kein Cent aus Stuttgart". Er finde das peinlich, so Conard, der inzwischen einen von zahlreichen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt unterschriebenen offenen Brief an die baden-württembergische Landesregierung geschrieben hat.