Zahnbürsten-Roboter und mehr: Das bietet der Markt der digitalen Möglichkeiten

Zahnbürsten-Roboter mit Batterieantrieb können am Donnerstag in Ulm auf dem Schuhhausplatz gebastelt werden. Und nicht nur das.

"wir.für.ulm" - so lautet das Motto der Zukunftsstadt Ulm für die "bürger.werkstatt.2022". Die Bürgerwerkstatt soll am 25. Juni in der Ulmer Volkshochschule stattfinden. Um Neugier und Interesse zu wecken, veranstaltet das Team der Zukunftsstadt Ulm am Donnerstag, 5. Mai, einen "Markt der digitalen Möglichkeiten" vor dem m25 auf dem Schuhhausplatz.

Das ist beim m25 in Ulm geboten

Zwischen 15 und 18 Uhr präsentieren sich dort nicht nur die Themengruppen der bürger.werkstatt.2022. Hier können auch Wunderwuzzis selbst gebastelt werden - das sind Zahnbürsten-Roboter mit Batterieantrieb. Außerdem werden Ozobots präsentiert: faszinierende, kleine Roboter, die sich auf verschiedenen Niveaustufen einsetzen lassen. Von einem einfachen Abfahren von Linien über das Programmieren mit Farbcodes bis hin zur komplexen visuellen Programmiersprache am Computer ist sehr viel möglich. So eignen sich die Ozobots hervorragend als Einstieg in die Welt der Roboter und des Programmierens.

Die Erfahrungen des Chaos Computer Clubs

Bei gutem Wetter ist der Markt vor dem m25 auf dem Schuhhausplatz, bei schlechtem Wetter im m25. Tags darauf, am Freitag, 6. Mai, darauf zeigt das ZAWiW der Universität Ulm gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus der Verschwörhaus-Community im Kino des m25 ab 19 Uhr einen Dokumentarfilm: „All Creatures Welcome“ gibt einen Einblick in die Welt der Hacker und Nerds. Er zeichnet ein utopisches Bild der Gesellschaft im digitalen Zeitalter, in dem die Menschen vorbildlich miteinander umgehen. Im Mittelpunkt der Erzählung steht die Welt der digitalen Communities bei den Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs. Um eine Anmeldung per E-Mail an beteiligung@zukunftsstadt-ulm.de wird gebeten.

Die aktuelle Ausstellung "ulm.zukunft.werkstatt" im m25 bietet noch bis einschließlich Sonntag, 8. Mai, eine Fülle an Informationen aus der Projektarbeit im Zuge des digitalen Wandels in Ulm. Ziel der Ausstellung ist es, mit der Ulmer Bürgerschaft zu den digitalen Themen der Stadt ins Gespräch zu kommen. (AZ)