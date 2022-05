Ulm

vor 17 Min.

Museum Ulm sucht nach Spuren des Barock in der Stadt

Plus Prächtig verzierte barocke Gebäude findet man zwar, doch spurlos ist diese Epoche nicht an der Stadt vorbeigezogen, wie eine neue Ausstellung des Museums Ulm zeigt.

Von Dagmar Hub

Die Ulmer Schule der Spätgotik versammelte große Künstler des ausgehenden Mittelalters in Ulm: Für die Epoche der Gotik ist die Stadt berühmt – ausgehend vom gotischen Ulmer Münster. In der Barockzeit schien es nach bisherigen Vorstellungen in Ulm eher eine große Lücke gegeben zu haben, vermutete man bisher. Das ist aber nur teilweise richtig, sagt Eva Leistenschneider. Sie kuratierte im Museum Ulm eine neue Ausstellung „Barock in Ulm!“.

