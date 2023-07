Nachfolger des Fifty-Eight am SSV-Bad eröffnet im Herbst

Die Verträge von Wilken Gourmet sind unter Dach und Fach. Der Kiosk im SSV-Bad ist bereits wieder in Betrieb. Der geplante Strand an der Donau soll eine Rolle spielen.

Nachdem die Verträge zur Übernahme der bisherigen Fifty-Eight-Gastronomie in der ehemaligen Vereinsgaststätte des SSV Ulm 1846 durch die Wilken Gourmet unterzeichnet sind, steht nun auch fest, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen wird.

Kiosk am Bad des SSV Ulm hat wieder geöffnet

Der Kiosk des SSV-Freibads hat längst wieder geöffnet. Basis dafür ist eine Übergangsvereinbarung bis zum 1. Oktober 2023. In diesem Zeitraum wird der Gastrobereich umgebaut. Schon ab Mitte Juli startet der Barbetrieb auf der Außenterrasse, eine entsprechende Ausschankgenehmigung wurde bereits beantragt und erteilt.

Der Kiosk am SSV-Bad in Ulm hat bereits wieder geöffnet. Foto: Oliver Helmst�dter

Am Schwörmontag feiern dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wilken Software Group in der neuen Location, vor dem Gebäude wird es ein öffentliches Event mit DJ und Bar in Zusammenarbeit mit der befreundeten Bar Stadtkind geben. Im Oktober folgt schließlich die Eröffnung mit neuem Namen und Konzept.

Ulmerflieger von Wilken geht in die Innenstadt

„Für Wilken ist die neue Location nicht einfach nur ein neues Lokal, sondern die konsequente Erweiterung der Aktivitäten unserer Tochter Wilken Gourmet, die sich weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen für ihre ausgezeichnete Küche auf Bio- und Demeter-Basis sowie für gehobenes Catering gemacht hat“, erläutert Dominik Schwärzel, Chef der Wilken Software Group.

Entsprechend wird die Gastronomie an der Donau künftig auch für Kundenveranstaltungen genutzt werden. Daneben kann sie, wie auch heute schon der das Wilken-Projekt Ulmerflieger im Hörvelsinger Weg, für externe Firmenfeiern oder Hochzeiten angemietet werden. „Ziel ist es, diese Location zu einem lebendigen Ort der Begegnung weiterzuentwickeln", so Dominik Schwärzel. Entsprechend soll auch der geplante aktuell viel diskutierte Stadtstrand ab 2024 in das gastronomische Angebot eingebunden werden.

Die Firma Wilken Gourmet betreibt neben dem Catering-Service und der Event-Location Ulmerflieger auch das „Wilken Casino“. Seit mehr als 20 Jahren werden dort fast ausschließlich hochwertige Nahrungsmittel aus biologisch-dynamischem Anbau verwendet. 2014 hat das weit über die Stadtgrenzen von Ulm hinaus bekannte Betriebsrestaurant als erster Gemeinschaftsverpfleger in Deutschland das Demeter-Zertifikat erhalten. Seit 2021 arbeitet Wilken Gourmet zudem vollständig klimaneutral.