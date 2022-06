Ulm/Neu-Ulm

06:00 Uhr

Wie Ratten in Neu-Ulm den Vögeln das Leben schwer machen

Lokal "Städte sind das Schlaraffenland der Ratten“, sagt Wolfgang Gaus vom Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz. Und sie machen nicht nur den Schwänen zu schaffen.

Von Dagmar Hub

Die Schwäne am Donauufer sind Lieblinge der Spaziergänger, vor allem auch der Familien mit kleinen Kindern – und sie werden von diesen auch gefüttert. Und nun das: Eine Leserin beobachtete, dass sich am Neu-Ulmer Donauufer Ratten an einem Schwanennest zu schaffen machten, indem sie es unterminierten und Eier von unten her anfraßen.

