Ostermarsch in Ulm: Diesmal kamen mehr Menschen

Die russische Invasion in der Ukraine hat dem Ostermarsch in Ulm einen Zuwachs an Teilnehmenden beschert. Redner warnten vor Aufrüstung.

Mehr Friedens-Demonstranten als sonst beteiligten sich am Samstagnachmittag am traditionellen Ulmer Ostermarsch. Über 300 Teilnehmer marschierten von der Wilhelmsburg-Kaserne bis zum Hans- und Sophie-Scholl-Platz. 19 Organisationen hatten zur Teilnahme aufgerufen. Bei der Kundgebung mahnten die Redner angesichts des Kriegs in der Ukraine zu Vernunft und Verhandlungen.

"Russischer Angriffskrieg zerstört Vertrauen"

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sei durch nichts zu entschuldigen, sagte Richard Bösch, Sprecher der internationalen katholischen Friedensbewegung Pax Christi bei der Abschlusskundgebung in der Innenstadt, „er zerstört Vertrauen und wirft uns alle zurück“. Auch viele Russen seien entsetzt über das Geschehen. „Wir haben die Warnungen nicht ausreichend wahrgenommen“, sagte er, jetzt „müssen wir Auswege aus der Eskalationsspirale finden“. Das sei eine Herausforderung auf vielen Ebenen. Trotz allem gelte weiterhin der Leitsatz „Nie wieder Krieg“. Es dürfte nicht so weit kommen, dass die beteiligten Konfliktparteien irgendwann nur noch an der Vernichtung des Gegners interessiert sind, meinte Rösch. Auch Deutschland müsse „dem Aufrüstungsreflex widerstehen“. Auf lange Sicht gebe es in Europa keinen Frieden ohne Russland, dazu aber seien eine „echte Perspektive und Verhandlungen“ gefragt. Die Bundeswehr aufzurüsten, sei der falsche Weg, dieses Geld fehle an anderer Stelle. Gleichzeitig gerieten die größten Gefahren, der Klimawandel und der wachsender Hunger in der Welt, aus dem Blickwinkel. Es brauche mehr Vertrauen in die zivilen Kräfte, „um die wahren Schlachten zu schlagen“.

„Aufrüstung schafft keinen Frieden“, bekräftigte Pablo Flock von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Er erinnerte an die Vielzahl gegenwärtiger bewaffneter Konflikte, besonders den Krieg im Jemen, dem seit 2015 rund 380.000 Menschen zum Opfer gefallen seien. Der diesbezüglich ausgesprochene Waffenexportstopp habe zahlreiche Löcher, so dass die Lieferanten mit den beteiligten Staaten weiterhin Geschäfte in Milliardenhöhe machten.

Friedensbewegung: "Waffenlieferung tragen zur Eskalation bei"

Der in Deutschland beabsichtigte Wechsel zur Energiequelle Flüssiggas sei scheinheilig, führten die Golfstaaten doch „einen ebenso blutigen Krieg im Jemen“. Zudem trügen europäische Waffenlieferungen zur Eskalation von Kriegen in anderen Erdteilen bei, etwa in Mali, „aber die Militarisierung von außen hat die Gefechte nicht befriedet“. Die angekündigten 100 Milliarden Euro für den Ausbau der Bundeswehr seien „überzogen“, eine Rüstungsspirale könne sich Deutschland nicht leisten. Finanzielle Mittel müssten vorrangig für die Bekämpfung von Hunger und die Auswirkungen des Klimawandels eingesetzt werden, forderte Flock.

Friedensmarsch-Organisator warnt vor "Massenhysterie"

„Wir waren ungefähr doppelt so viele wie sonst“, erklärte Organisator Rainer Schmid, der angesichts des Kriegs in der Ukraine vor einer „Massenhysterie mit Waffen“ warnte. Ein Wettrüsten sei kein Ausweg, „wir brauchen ein gemeinsames Europa ohne Militärblöcke“. Der Ostermarsch setze ein Zeichen für „Vernunft, Dialog, Völkerverständigung und Abrüstung auf allen Seiten“.

Lesen Sie dazu auch