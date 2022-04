Polizei macht Autoposern in Ulm das Leben schwer

Plus Die Polizei hat der Autoposer-Szene im Raum Ulm den Kampf angesagt. Die Kontrollen an Karfreitag zeigen offenbar Wirkung.

Wer in Ulm sein Auto gerne präsentiert, macht schwere Zeiten durch. Am Karfreitag, der von Posern als Carfreitag genutzt wird, hat die Polizei umfangreich kontrolliert und mehrere verkehrsunsichere Fahrzeuge mit Abschleppwagen abtransportieren lassen, daher waren auffällig weniger Poser als sonst unterwegs.