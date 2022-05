Ulm

Pop im Polkastil: Pawel Popolski im Ulmer Roxy

Die wahre Geschichte Hunderter Pop- und Rockhymnen erzählt Pawel Popolski in seinem Programm. Die Zuschauer im Ulmer Roxy hat er damit überzeugt.

Plus Sein Opa Pjotrek ist der eigentliche Schöpfer Tausender Hits der vergangenen Jahrzehnte. Da ist sich Pawel Popolski sicher. In seiner Show will er den Beweis antreten.

Von Andreas Brücken

Die großen Songs der modernen Musik wurden nicht etwa in Liverpool, Memphis oder Los Angeles geschrieben, sondern in der elften Etage einer Plattenbausiedlung im polnischen Zabrze. Das behauptet zumindest Achim Hagmann, alias Pavel Popolski. Sein Großvater habe dort vor Jahrzehnten auf dem selbst gebauten Synthesizer "Polkatronic 4" Tausende Lieder geschrieben. Darunter auch das erste und einzige Lied über das Sackhüpfen mit dem Titel "Hupf!". Später sei der Song unter dem englischen Titel "Jump" von den Gebrüdern Van Halen, Michael Antony und David Lee Roth "total verhunzt" worden.

