Radlerin kracht in geparktes Auto und verletzt sich

Eine 62-jährige Radfahrerin passt nicht auf und fährt in einem Ulmer Industriegebiet in ein geparktes Auto. Sanitäter müssen sie ins Krankenhaus bringen.

Im Ulmer Industriegebiet Himmelweiler ist am Sonntagmorgen eine Radfahrerin gestürzt, weil sie ein geparktes Auto übersah. Wie die Polizei mitteilt, ist die 62-Jährige gegen 9.10 Uhr auf der Straße gefahren und war dabei so unachtsam, dass sie in ein Auto fuhr.

Die Radfahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sanitäter brachten sie daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ob ein Sachschaden entstanden ist, hat die Ulmer Polizei bisher nicht ermittelt. (AZ)