Sänger gesucht: Klangreich startet neues Chorprojekt

Plus Chorleiter Markus Romes sucht für ein Konzert mit Stücken von Felix Mendelssohn-Bartholdy bis Elton John neue Mitstreiter. Mitmachen können Männer und Frauen jedes Alters.

Markus Romes sucht Sängerinnen und Sänger für seinen Konzertchor "Klangreich", mit dem er im März ein anspruchsvolles Projekt starten will. Der Konzertchor, der gerade sein zehnjähriges Jubiläum feierte, will mit diesem Projekt einen furiosen Schlusspunkt unter sein Jubiläum setzen. Thematisch wird es um das Zusammenspiel und das Zusammenklingen von Fauna, Flora und Mensch gehen.

"Klangreich" hat aktuell 32 Mitglieder. Chorleiter und Komponist Markus Romes will den Chor für weitere Sängerinnen und Sänger unterschiedlichster Altersstufen öffnen – eine Altersgrenze nach oben oder unten gibt es nicht. Einzig: Gut singen sollte man können, und man sollte sich für dieses Thema "Natur", dem sich zu allen Zeiten Komponisten der Musikgeschichte widmeten, begeistern können. Chorerfahrung und regelmäßiger Probenbesuch sind erwünscht.