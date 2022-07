Salome Rebello leitet künftig den Spatzenchor

Die gebürtige Inderin Salome Rebello tritt im kommenden Jahr die Nachfolge von Hans de Gilde an. Diese Chöre leitete sie bereits.

Der renommierte Ulmer Spatzen Chor bekommt eine neue Leiterin. Wie berichtet, verabschiedet sich Hans de Gilde im Frühjahr 2023 in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird Salome Rebello, die unter anderem schon den Jerusalem Oratorio Choir, Israels größte Chororganisation, geleitet hat.

Rebello übernimmt die Leitung der Spatzen zum 1. April kommenden Jahres. In einer Übergabezeit, die zwei Monate zuvor beginnt, haben die Chormitglieder und Rebello Zeit, sich kennenzulernen. Neben der Leitung des Ulmer Spatzen Chors wird Frau Rebello auch die Leitung des Fachbereichs Gesang der Musikschule Ulm von Hans de Gilde übernehmen.

Rebello setzte sich in langem Auswahlverfahren durch

Der Entscheidung, wer die Nachfolge von Hans de Gilde antreten wird, ging ein langes Auswahlverfahren voraus, das die Stadt Ulm unter enger Beteiligung des Chorvorstands durchgeführt hat. In Lehrproben und Probedirigaten mit den Chören setzte sich Salome Rebello eindeutig durch.

Salome Rebello wurde in Mumbai geboren und wuchs dort auf. Sie verbrachte mehr als ein Jahrzehnt in Jerusalem, wo sie studierte und arbeitete. Derzeit wohnt sie in Stuttgart. In den vergangenen 15 Jahren war Rebello als Dirigentin und musikalische Leiterin zahlreicher Chöre tätig, darunter der Jerusalem Oratorio Choir, der Freizeitchor der Jerusalem Music Academy, Bel Canto Jerusalem und der Frauenchor der Mehli Mehta Music Foundation Mumbai. Zu den von ihr geleiteten Kinderchören gehören The Singing Tree, der Cantilena Children's Chorus und der Jerusalem International School Glee Club. (AZ)

