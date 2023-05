Sonntag im Goldenen Ochsen: Brauerei veranstaltet Kabarett-Reihe

Die Ulmer Brauerei Gold Ochsen macht jetzt auch in Comedy. Im Schalander, der Brauereikantine im Veitsbrunnenweg, treten nun einmal im Monat Kabarett-Künstler auf.

Comedy trifft auf schwäbische Wirtshausatmosphäre – das ist die Idee hinter der neuen Veranstaltungsreihe „Sonntag im Goldenen Ochsen“, welche von der gleichnamigen Ulmer Brauerei, die jüngst auch hohen Besuch vom Bundeskanzler bekam, und Kabarettist Christoph Sonntag ins Leben gerufen wurde. Im gemütlichen Schalander, der Kantine der Brauerei im Veitsbrunnenweg, treten im monatlichen Rhythmus wechselnde Künstler auf.

Die Veranstalter versprechen eine Bandbreite von bekannten Größen bis zu aufstrebenden Nachwuchstalenten, die alle hautnah erlebt werden können, wobei auch dem ein oder anderen Plausch beim Abendessen in geselliger Runde nichts im Wege stehe. Musikalisch umrahmt wird das Ganze von der „Gold Oxx Band“ in variabler Besetzung. Das Eintrittsticket, das laut Brauerei zum Preis von 39 Euro angeboten wird, beinhalte auch einen "zünftigen Gaumenschmaus" inklusive Getränke. Die Karten gibt es unter ulmtickets.de. Beim gut besuchten Auftakt im April begeisterte "Italo-Schwabe" Heinrich del Core das Publikum, als Nächstes kommt Wortwitzkünstler Stefan Reusch, unter anderem bekannt aus seiner SWR3-Show "Und nun Reusch!" in den Schalander.

Comedy-Preis ist in Planung

Gold Ochsen Geschäftsführerin Ulrike Freund freut sich, dass die Brauerei mit diesem Projekt künftig die vielfältige Ulmer Kulturszene weiter bereichere und Christoph Sonntag, der selbst seit rund 40 Jahren als Kabarettist unterwegs ist, sagt über "Sonntag im Goldenen Ochsen": "In einer wundervollen Atmosphäre wird der Kleinkunst gefrönt und der Nachwuchs gefördert." Er freue sich auf jede weitere Veranstaltung. Und es gibt schon große Pläne fürs kommende Jahr: Ein neuer Kabarett-Preis für Nachwuchskünstler soll ins Leben gerufen werden. Voraussichtlich ab Ende 2024 darf dann das Publikum den Gewinner bestimmen. Kriterien wie Publikumspräsenz, Sympathie, Aktualität, Witz und Spontanität sollen dabei bewertet werden. (AZ)

Termin: Der nächste Kabarettabend bei Goldochsen findet am Muttertag, 14. Mai, um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) statt. Es tritt auf: Stefan Reusch.