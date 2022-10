Spitzengastronomie in Ulm: 30-Jähriger will den Michelin-Stern verteidigen

Das Restaurant Siedepunkt im Best Western Hotel Atrium in Ulm steht unter neuer Leitung. Der Chefkoch ist neu und hat eine große Aufgabe.

Die Erwartungshaltung an den neuen Koch ist groß: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit seiner Kreativität und seinem handwerklichen Können unseren Michelin-Stern erfolgreich verteidigen werden", sagt Jörg Everts, Direktor das Best Western Hotels Atrium Ulm.

Das Best Western Plus Atrium Hotel in Ulm hat seit Juni einen neuen Pächter und Betreiber. Eigentümer Oliver Schreiber hatte, wie berichtet, das 72-Zimmer-Hotel an die Firma Sunny Group in Grünwald verpachtet.

Michelin-Stern in Ulm zu verteidigen

Ehrliche und authentische Küche, die in gewisser Weise an die Kindheit erinnert und damit lebendige und schöne Emotionen weckt, das ist die Leidenschaft und das schriftlich erklärte Ziel von Hendrik Friedrich, dem neuen Küchenchef im Restaurant Siedepunkt. Das Ziel, der Michelin-Stern, wurde laut dem Restaurantführer mit einer "Küche voller Finesse – einen Stopp wert" bewertet. "Natürlich reizt mich der Stern", sagt Friedrich. Diese Auszeichnung wäre für den 30-Jährigen der "nächste Karriereschritt".

Im regionalen Restaurantführer war der Siedepunkt zuletzt immer in den Top Ten. Aufgrund des Wechsels fiel dieses Jahr die Bewertung aus.

Eine Frau hält eine der begehrten Michelin-Plaketten hoch. Foto: Marcus Brandt, dpa

Friedrich verarbeitet vorzugsweise saisonale, heimische Zutaten und verfeinert sie mit vielfältigen Kräutern. So kreiert er "einzigartige Gerichte mit Wohlfühlcharakter und bleibender Erinnerung". Der erklärte "Koch aus Leidenschaft und passionierte Liebhaber der gehobenen Gastronomie" ist seit drei Jahren geprüfter Küchenmeister und sammelte, so ist es in verschiedenen veröffentlichten Artikeln zu lesen, seine Erfahrungen in zahlreichen Restaurants, unter anderem in den mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants Jelly Fish, Petit Amour in Hamburg und zuletzt dem Top-Restaurant Severin's (Lech).

Seine Passion zu heimischen Kräutern spiegelt sich laut einer Mitteilung auch in seinem Menü „Heimat und Kräuter“ wider, das ab Donnerstag, 13. Oktober, im Restaurant Siedepunkt serviert wird. (AZ/heo)